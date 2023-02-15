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"Челси" с Мудриком проиграл "Боруссии" Д выездной матч плей-офф Лиги чемпионов

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Дортмунд, Среда 15 февраля 2023 23:56
"Челси" с Мудриком проиграл "Боруссии" Д выездной матч плей-офф Лиги чемпионов Фото: "Шмели" празднуют взятие ворот "Челси" (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

Минимальной победой дортмундской "Боруссии" завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/23 против лондонского "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига чемпионов, 1/8 финала, первые матчи

"Боруссия" Д – "Челси" – 1:0

Гол: Адейеми, 63

Стартовый отрезок был за лондонцами. "Синие" то и дело пытались воспользоваться высокой линией обороны хозяев. Например, после флангового прорыва Мудрика с навесом в центр штрафной хозяева с трудом отбились.

"Шмели" ответили на 20-й минуте. Это Беллингем накрутил защитника и пробил с линии штрафной зоны. Мяч задел защитника и ушел на угловой. Впоследствии мощно пробил Алле, но сфера пролетела рядом со штангой.

Новый обмен полумоментами состоялся в середине матча. Перед перерывом дортмундец Вольф не попал в створ с перспективной позиции. Чилуэлл же в начале второй половины не смог акцентированно пробить после разрезной передачи Мудрика.

На 63-й минуте "Боруссия" все же открыла счет. Хозяевам удалась стремительная контратака. Адейеми получил передачу от Геррейро, обошел 120-миллионного Фернандеса, обыграл Кепу и отправил мяч в пустые ворота.

Несмотря на ожидания нейтральных болельщиков, первый гол не добавил поединку зрелищности. Соперники наоборот – на значительный временной период "выпали". Лишь в финальной четверти пошли моменты в обе стороны.

Сначала Кобель парировал мощный выстрел Кулибали, а Джан вынес мяч с линии. Далее в контратаке "шмелей" Модест так и не ударил. Вскоре Фелиш из выгодного положения пробил в голкипера, а Зиеш со штрафного отправил мяч рядом со штангой. В конце концов "Челси" так и не отыгрался.

Украинец Михаил Мудрик вышел в старте "синих". Вингер провел на поле 70 минут. Вместо него Грэм Поттер выпустил испанца Кукурелью. Матч в Дортмунде стал третьим подряд в основе для Мудрика.

К слову, накануне "Бавария" одолела ПСЖ на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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