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Продолжение Лиги чемпионов 20 февраля: полное расписание матчей вторника

Фото: "Нерадзурри" в прошлом году дошли до финала Лиги чемпионов (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорцив

Стадия 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 продолжится во вторник двумя матчами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Плей-офф Лиги чемпионов продолжится поединками в Милане и Эйндховене. Стартовый свисток в обеих встречах раздастся в 22:00 по киевскому времени.

На культовом стадионе "Джузеппе Меацца" местный "Интер" встретится с мадридским "Атлетико". Матч будет особенным для наставника "матрасников" Диего Симеоне, который во времена игровой карьеры провел за "нерадзурри" два сезона и завоевал Кубок УЕФА 1997/98.

На нидерландской же земле ПСВ будет противостоять дортмундской "Боруссии". Хозяева на групповом этапе финишировали вторыми в квартете с лондонским "Арсеналом", французским "Лансом" и испанской "Севильей". Тем временем "шмели" сенсационно выиграли группу с "Пари Сен-Жермен", "Миланом" и английским "Ньюкаслом".

Все поединки будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там посмотреть матчи вживую можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция будет доступна пользователям Volia TV посредством каналов "MEGOGO Футбол".

Список матчей вторника в 1/8 финала Лиги чемпионов:

  • "Интер" – "Атлетико", 22:00
  • ПСВ – "Боруссия" Д, 22:00

 

К слову, ранее "Бавария" потерпела сенсационное поражение от "Лацио" в Лиге чемпионов УЕФА.

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