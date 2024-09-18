Продолжение Лиги чемпионов 18 сентября: полное расписание матчей среды

Основная сетка нового сезона Лиги чемпионов продолжится в среду шестью матчами в разных европейских городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Два поединка запланированы на 19:45 по киевскому времени. Итальянская "Болонья" примет донецкий "Шахтер", а пражская "Спарта" встретится с австрийским "Зальцбургом".

Следующие четыре поединка начнутся в 22:00. Дортмундская "Боруссия" будет гостить у бельгийского "Брюгге". В центральном же противостоянии вечера состоится римейк позапрошлого финала Лиги чемпионов – английский "Манчестер Сити" примет миланский "Интер".

Интересный матч состоится в Париже – "Пари Сен-Жермен" встретится с испанской "Жироной" Виктора Цыганкова. В свою очередь шотландский "Селтик" примет братиславский "Слован" в Глазго.

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". Телеканал "MEGOGO Спорт" в цифровом вещании T2 бесплатно покажет матч "Брюгге" против "Боруссии" Д.А.

Список матчей среды в 1-м туре основного этапа Лиги чемпионов: