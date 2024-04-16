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Продолжение Лиги чемпионов 16 апреля: полное расписание матчей вторника

Фото: Рафинья оформил дубль в Париже (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Антон Федорцив

Первые полуфиналисты Лиги чемпионов 2023/24 определятся во вторник поздно вечером. Фаворитами на две путевки в следующую стадию стали испанские гранды – "Барселона" и мадридский "Атлетико".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

На вечер запланированы два ответных матча 1/4 финала соревнований. Поединки пройдут на барселонской арене "Эстадио Олимпико" и "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде.

"Барселона" примет французский "Пари Сен-Жермен" после выездной победы (3:2). В столице Франции неделю назад развернулась настоящая драма, а лидерство несколько раз переходило из рук в руки. Решающий гол в составе каталонцев оформил Кристенсен.

Зато на немецкой земле за поражение в Мадриде будет пытаться отыграться "Боруссия". В гости к "шмелям" прибыл "Атлетико". Команда Диего Симеоне уверенно вела в домашнем поединке после голов Де Пауля и Лино, но пропустила необязательный гол от Алле под занавес встречи.

Все поединки будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там посмотреть матчи вживую можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция будет доступна пользователям Volia TV посредством каналов "MEGOGO Футбол".

Список матчей вторника в 1/4 финала Лиги чемпионов:

  • "Барселона" – ПСЖ, 22:00
  • "Боруссия" Д – "Атлетико", 22:00

 

К слову, ранее разобрали конец чемпионской серии Комана из "Баварии".

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