Продолжение Лиги чемпионов 16 апреля: полное расписание матчей вторника

Первые полуфиналисты Лиги чемпионов 2023/24 определятся во вторник поздно вечером. Фаворитами на две путевки в следующую стадию стали испанские гранды – "Барселона" и мадридский "Атлетико".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
На вечер запланированы два ответных матча 1/4 финала соревнований. Поединки пройдут на барселонской арене "Эстадио Олимпико" и "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде.
"Барселона" примет французский "Пари Сен-Жермен" после выездной победы (3:2). В столице Франции неделю назад развернулась настоящая драма, а лидерство несколько раз переходило из рук в руки. Решающий гол в составе каталонцев оформил Кристенсен.
Зато на немецкой земле за поражение в Мадриде будет пытаться отыграться "Боруссия". В гости к "шмелям" прибыл "Атлетико". Команда Диего Симеоне уверенно вела в домашнем поединке после голов Де Пауля и Лино, но пропустила необязательный гол от Алле под занавес встречи.
Все поединки будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там посмотреть матчи вживую можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция будет доступна пользователям Volia TV посредством каналов "MEGOGO Футбол".
Список матчей вторника в 1/4 финала Лиги чемпионов:
К слову, ранее разобрали конец чемпионской серии Комана из "Баварии".
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