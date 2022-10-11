Продолжение Лиги чемпионов 11 октября: полное расписание матчей вторника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

В 19:45 стартует первый день 4-го тура основной сетки Кубка чемпионов. В Копенгагене местная команда постарается противостоять мощности "Манчестер Сити", а в Хайфе "Маккаби" примет туринский "Ювентус".

Центральный матч вечера запланирован на 22:00. На "Сан-Сиро" миланцы попытаются отомстить "Челси" за разгром в Лондоне. Тем временем "Пари Сен-Жермен" постарается одолеть сопротивление "Бенфики" хотя бы в домашнем поединке. Сыграют и конкуренты "Шахтера" по квартету F – к "Селтику" в Глазго пожаловал РБ "Лейпциг".

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.

Список матчей вторника в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

"Копенгаген" – "Манчестер Сити", 19:45

"Маккаби" Хайфа – "Ювентус", 19:45

"Боруссия" Дортмунд – "Севилья", 22:00

"Динамо" Загреб – "Зальцбург", 22:00

"Милан" – "Челси", 22:00

ПСЖ – "Бенфика", 22:00

"Селтик" – РБ "Лейпциг", 22:00

"Шахтер" – "Реал", 22:00

На выходных в рамках Серии А "Милан" нанес поражение "Ювентусу" на родном стадионе. Забитыми в составе "россонери" мячами отличились Томори и Диас. Туринцы идут лишь на 8-й строчке в чемпионате Италии.