Продолжение Лиги чемпионов 11 декабря: полное расписание матчей среды

Шестой тур общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 завершится девятью поединками в разных уголках Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Игровой день главного еврокубка начнется двумя матчами в 19.45 по киевскому времени. Мадридский "Атлетико" примет братиславский "Слован" украинца Даниила Игнатенко, а французский "Лилль" встретится со "Штурмом" из австрийского Граца.
Еще семь поединков начнутся в 22.00. Нидерландский "Фейеноорд" примет пражскую "Спарту", итальянский "Милан" сыграет с сербской "Црвеной Звездой", а немецкий "Штутгарт" дома будет противостоять швейцарскому "Янг Бойз".
В вечернем слоте два поединка команд, за которые заявлены украинцы. Лондонский "Арсенал" Александра Зинченко дома встретится с "Монако", а португальская "Бенфика" Анатолия Трубина также на своей арене сыграет с итальянской "Болоньей".
Центральные матчи вечера состоятся в немецком Дортмунде, где местная "Боруссия" примет испанскую "Барселону", и итальянском Турине, в котором "Ювентус" будет играть с "Манчестер Сити".
Все матчи покажет медиасервис MEGOGO – официальный транслятор турнира. Просмотр доступен для подписок "Максимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL. Телеканал "MEGOGO Спорт" бесплатно в цифровом вещании T2 будет транслировать матч "Милана" и "Црвены Звезды".
Список матчей среды в 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов:
"Боруссия" в Дортмунде попытается впервые в истории обыграть "Барселону". Раньше команды играли между собой четыре раза. Матчи в Германии завершались вничью, а на Пиренеях торжествовали каталонцы.
В семи последних матчах во всех турнирах подопечные Нури Шахина потерпели лишь одну неудачу, А после успешного выезда в Загреб в прошлом туре ЛЧ (3:0) дважды подряд сыграли вничью в рамках Бундеслиги - сначала с "Баварией", а затем и с одноклубниками из Менхенгладбаха.
"Барселона" была великолепна в октябре, а вот в ноябре возникли непредсказуемые трудности. Подопечные Ганса-Дитера Флика проиграли "Реал Сосьедаду" в Сан-Себастьяне, упустили победу с "Сельтой" в Виго, неудачно приняли дома "Лас-Пальмас". Несколько дней назад тоже случилась осечка, каталонцы не удержали победных цифр на табло в Севилье, где вынуждены были довольствоваться боевыми 2:2 с нестабильным "Бетисом".
В общей таблице ЛЧ соперники имеют по 12 баллов. "Барселона" расположилась на шестой строчке, "Боруссия" – на седьмой.
Для "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы сейчас каждый матч, как последний. В девяти предыдущих поединках, "горожане" шесть раз уступили. В пятом туре ЛЧ потеряли победу над "Фейеноордом", имея преимущество в три мяча.
Не идеальны дела и у "Ювентуса". Команда не может выиграть на протяжении месяца. В последних десяти матчах подопечные Тиагу Мотты одержали всего две победы, один раз проиграли и семь поединков свели вничью. В выходные в Серии А "черно-белые" были очень близки к тому, чтобы потерпеть первое поражение в национальном чемпионате. Но в концовке встречи отыграли у "Болоньи" два мяча.
В Лиге чемпионов "Ювентус" и "Манчестер Сити" идут нога в ногу – у обеих команд по восемь очков.
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