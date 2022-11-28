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Продолжение ЧМ-2022: расписание матчей группового этапа 28 ноября

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Вакра, Понедельник 28 ноября 2022 10:15
Продолжение ЧМ-2022: расписание матчей группового этапа 28 ноября Фото: Бразильцы попытаются развить успех в матче со Швейцарией (facebook.com/CBF)
Автор: Антон Федорцив

Программа второго тура основной сетки чемпионата мира-2022 в Катаре завершится в понедельник матчами еще двух квартетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

На 28 ноября запланировано четыре матча. Борьбу за путевки в плей-офф Мундиаля продолжат команды групп G и H.

Неудачники стартового тура – сборные Камеруна и Сербии – встретятся в 12:00 по киевскому времени. На три часа позже прозвучит свисток в поединке национальных команд Южной Кореи и Ганы. Футбольный вечер в 18 часов откроют бразильцы и швейцарцы. А центральный матч дня состоится в 21:00 – сборная Португалии будет противостоять Уругваю.

Три национальных команды могут оформить выход в 1/8 финала турнира в случае победы. Превратить финальный тур в формальность уже сегодня могут сборные Бразилии, Швейцарии и Португалии.

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 28 ноября на чемпионате мира-2022:

  • Камерун – Сербия, 28 ноября, 12:00
  • Южная Корея – Гана, 28 ноября, 15:00
  • Бразилия – Швейцария, 28 ноября, 18:00
  • Португалия – Уругвай, 28 ноября, 21:00

Продолжение ЧМ-2022: расписание матчей группового этапа 28 ноября

К слову, накануне сборная Германии спасла ничью против Испании с голом под занавес встречи.

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