Продолжение ЧМ-2022: расписание матчей группового этапа 28 ноября

Программа второго тура основной сетки чемпионата мира-2022 в Катаре завершится в понедельник матчами еще двух квартетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

На 28 ноября запланировано четыре матча. Борьбу за путевки в плей-офф Мундиаля продолжат команды групп G и H.

Неудачники стартового тура – сборные Камеруна и Сербии – встретятся в 12:00 по киевскому времени. На три часа позже прозвучит свисток в поединке национальных команд Южной Кореи и Ганы. Футбольный вечер в 18 часов откроют бразильцы и швейцарцы. А центральный матч дня состоится в 21:00 – сборная Португалии будет противостоять Уругваю.

Три национальных команды могут оформить выход в 1/8 финала турнира в случае победы. Превратить финальный тур в формальность уже сегодня могут сборные Бразилии, Швейцарии и Португалии.

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 28 ноября на чемпионате мира-2022: