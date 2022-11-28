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Продовження ЧС-2022: розклад матчів групового етапу 28 листопада

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Вакра, Понеділок 28 листопада 2022 10:15
Продовження ЧС-2022: розклад матчів групового етапу 28 листопада Фото: Бразильці спробують розвинути успіх у матчі зі Швейцарією (facebook.com/CBF)
Автор: Антон Федорців

Програма другого туру основної сітки чемпіонату світу-2022 в Катарі у понеділок завершиться матчами ще двох квартетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

На 28 листопада запланували чотири матчі. Боротьбу за путівки в плей-офф Мундіалю продовжать команди груп G і H.

Невдахи стартового туру – збірні Камеруну та Сербії – зустрінуться о 12:00 за київським часом. Натомість на три години пізніше пролунає свисток у поєдинку національних команд Південної Кореї та Гани. Футбольний вечір о 18-й відкриють бразильці та швейцарці. А центральний матч дня відбудеться о 21:00 – збірна Португалії протистоятиме Уругваю.

Три національні команди можуть оформити вихід до 1/8 фіналу турніру в разі перемоги. Перетворити фінальний тур на формальність уже сьогодні мають можливість збірні Бразилії, Швейцарії та Португалії.

"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Перелік матчів 28 листопада на чемпіонаті світу-2022:

  • Камерун – Сербія, 28 листопада, 12:00
  • Південна Корея – Гана, 28 листопада, 15:00
  • Бразилія – Швейцарія, 28 листопада, 18:00
  • Португалія – Уругвай, 28 листопада, 21:00

Продовження ЧС-2022: розклад матчів групового етапу 28 листопада

До слова, напередодні збірна Німеччини врятувала нічию проти Іспанії з голом під завісу зустрічі.

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