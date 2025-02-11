Как обжаловать отказ в статусе инвалидности после реформы МСЭК: разъяснение адвоката
В Украине начала действовать новая система оценки инвалидности, заменив медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) на экспертные команды по оценке повседневного функционирования (ЭКОПФО). Если пациент не согласен с решением ЭКОПФО, он имеет несколько вариантов для обжалования.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Владислав Косач.
С 1 января 2025 года в Украине вступила в действие новая система оценки повседневного функционирования лиц, заменившая старые медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Согласно этой системе, решение об установлении инвалидности принимаются экспертными командами по оценке повседневного функционирования (ЭКОПФО).
Если пациент не согласен с заключением о предоставлении или отказе в статусе инвалидности, он имеет несколько юридических путей для защиты своих прав.
"Пациент может подать жалобу в высший орган, ответственный за работу ЭКОПФО. Учитывая то, что система является новой, конкретные процедуры и органы для обжалования могут еще устанавливаться", - отметил эксперт.
Поэтому, для получения разъяснений, рекомендуется обращаться в Министерство здравоохранения Украины или в местные департаменты здравоохранения.
Судебное обжалование решения
Если административное обжалование не дает результатов, пациент имеет право обратиться в административный суд для защиты своих прав. Иск подается в окружной административный суд по месту жительства пациента или по месту расположения ЭКОПФО.
Для подачи иска необходимо:
- Обосновать незаконность или необоснованность заключения ЭКОПФО.
- Приложить копию оспариваемого решения.
- Приложить медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья пациента.
- Заключения независимых врачей или экспертов (при наличии).
- Документы, подтверждающие нарушение прав пациента.
Срок подачи иска обычно составляет 6 месяцев с момента получения решения.
Обращение к независимым экспертам
Для повышения шансов на успешное обжалование, пациент может пройти независимую медицинскую экспертизу в государственных или частных медицинских учреждениях.
Выводы таких экспертов могут быть использованы как весомые доказательства во время судебного процесса.
"В сложных случаях рекомендуется обратиться к адвокату, который специализируется на медицинском праве. Некоторые категории граждан могут получить бесплатную правовую помощь, в частности лица с инвалидностью, малообеспеченные граждане и т.д.", - отмечает эксперт.
Пациент может также подать жалобу в Министерство здравоохранения Украины.
"Хотя это не гарантирует отмены решения ЭКОПФО, такое обращение может инициировать служебную проверку и дополнительное рассмотрение дела", - подчеркнул он.
Напомним, что в 2024 году Кабинет министров принял постановление "О некоторых вопросах внедрения оценки повседневного функционирования лица". Оно определяет новый порядок проведения оценки и заменяет процесс медико-социальной экспертизы (МСЭК).