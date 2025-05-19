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Продление автоматическое? Какие льготы можно не переоформлять во время войны

Понедельник 19 мая 2025 10:22
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Продление автоматическое? Какие льготы можно не переоформлять во время войны Некоторые льготы и документы во время войны можно не переоформлять (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова
Эксперт: Елизавета Коробейникова

После введения на территории Украины правового режима военного положения, правительством был принят ряд решений, которые продлили действие определенных социальных льгот, статусов и документов. С целью обеспечения прав граждан во время войны.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского объединения "Актум" Елизавета Коробейникова.

Какие льготы и документы можно не переоформлять во время войны

По словам эксперта, в соответствии с введенными изменениями, на весь срок действия военного положения на территории Украины и шести месяцев после его прекращения/отмены был продлен срок действия:

  • инвалидности;
  • процентов потери трудоспособности;
  • индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью.

"Так, если срок установленной инвалидности закончился во время действия военного положения, то такая инвалидность продлевается автоматически без переосвидетельствования до конца действия военного положения и 6 месяцев после его прекращения/отмены", - объяснила адвокат.

Она уточнила, что эти положения регламентируются постановлением Кабмина №390 от 30.03.2022 г. "О внесении в некоторые постановления КМУ изменений относительно срока повторного осмотра лиц с инвалидностью и продления срока действия некоторых медицинских документов в условиях военного положения".

"Автоматически также должна быть продлена на этот период выплата пенсии по инвалидности такому лицу", - отметила Коробейникова.

Кроме этого, по ее словам, лица с инвалидностью имеют возможность получать - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и без прохождения повторного осмотра врачебно-консультативной комиссии (ВКК) или медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК/экспертной команды):

  • социальные выплаты;
  • реабилитационные услуги;
  • вспомогательные изделия;
  • образовательные услуги;
  • другие соответствующие льготы.

В заключение Коробейникова напомнила, что с 1 января 2025 года в Украине:

  • были ликвидированы медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК);
  • была внедрена оценка повседневного функционирования лица экспертными командами.

В связи с этим срок инвалидности для совершеннолетних лиц, которые должны были пройти повторный осмотр с 1 января 2025 года, но не прошли его своевременно, автоматически продлен до 30 июня 2025 года.

"Однако, при взаимодействии с государственными органами, может возникать потребность документально подтвердить этот факт", - отметила адвокат.

Для этого, по ее словам, нужно:

  • обратиться в орган социальной защиты населения (где человек состоит на учете);
  • внести в удостоверение соответствующую запись - о продлении государственной социальной помощи до 30 июня 2025 года.

Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторые военнообязанные с ограниченной пригодностью должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Для этого у украинцев осталось менее трех недель.

Читайте также, как обжаловать отказ в статусе инвалидности после реформы МСЭК.

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