Продовольство як зброя. Росія взяла в заручники мільйони людей у світі, - Блінкен

Росія в ході війни проти України використовує блокаду продовольчого експорту як зброю. Відповідну заяву в Раді безпеки ООН зробив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, через блокаду Чорного моря страждають не тільки українці.
"Схоже, російський уряд вважає, що використання продовольства в якості зброї допоможе домогтися того, чого не вдалося в ході вторгнення, - зломити дух українського народу. Постачання їжі для мільйонів українців і мільйонів інших людей у всьому світі в буквальному сенсі взято в заручники", - зазначив Блінкен.
Зазначимо, російське вторгнення призвело до різкого зростання світових цін на зерно, рослинне масло, паливо і добрива. На Росію і Україну разом припадає майже третина світових поставок пшениці. Україна також є великим експортером кукурудзи, ячменю, соняшникової та ріпакової олії, в той час як на Росію і Білорусь припадає понад 40% світового експорту калійних добрив.
Нагадаємо, раніше Блінкен запевнив, що суверенна незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж російський президент Володимир Путін.
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