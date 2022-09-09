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Продовження УПЛ 9-12 вересня: повний розклад матчів четвертого туру

Фото: Михайло Мудрик проти "Чорноморця" в сезоні 2021/22 (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Сезон 2022/23 української Прем'єр-ліги в п'ятницю продовжиться матчами 4-го туру. Його вже традиційно розтягнуть на чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Стартовим двобоєм ігрового дня стане матч між "Рухом" і луганською "Зорею" у Львові. Поєдинок 9 вересня на стадіоні "Україна" розпочнеться о 17:00.

У суботу програму четвертого туру продовжать криворізький "Кривбас" і рівненський "Верес". Їхній матч на столичному НСК "Олімпійський" призначений на 13:00. Опісля на "Арені Львів" донецький "Шахтар" проекзаменує одеський "Чорноморець". Стартовий свисток там прозвучить о 15:00.

Ще три поєдинки відбудуться 11 вересня. О 13:00 в Ужгороді розпочнуть свій матч "Дніпро-1" та харківський "Металіст 1925". Через дві години зіграють ковалівський "Колос" і харківський "Металіст". Натомість о 17:00 київське "Динамо" в умовно домашньому матчі на "Арені Львів" прийме місцевий "Львів".

Закриють 4-й тур у понеділок полтавська "Ворскла" та "Інгулець" із Петрова, в яких гостюватимуть "Олександрія" і закарпатський "Минай" відповідно. Перший матч розпочнеться о 13:00, другий – о 15:00.

Перелік матчів 4-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Рух" – "Зоря", 9 вересня, 17:00
  • "Кривбас" – "Верес", 10 вересня, 15:00
  • "Шахтар" – "Чорноморець", 10 вересня, 17:00
  • "Дніпро-1" – "Металіст 1925", 11 вересня, 13:00
  • "Колос" – "Металіст", 11 вересня, 15:00
  • "Динамо" – "Львів", 11 вересня, 17:00
  • "Ворскла" – "Олександрія", 12 вересня, 13:00
  • "Інгулець" – "Минай", 12 вересня, 15:00

До слова, київське "Динамо" програло "Фенербахче" виїзний матч у групі Ліги Європи.

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