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Продовження УПЛ 2 вересня: повний розклад матчів третього туру

Фото: "Рух" і "Львів" відкриють програму туру Прем'єр-ліги (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Сезон 2022/23 української Прем'єр-ліги в п'ятницю продовжиться матчами 3-го туру. Його розтягнуть на чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Дебютною зустріччю ігрового дня стане матч львівського "Руха" та донецького "Шахтаря". Команди зустрінуться у Львові 2 вересня на стадіоні "Україна". Початок поєдинку о 17:00.

Програму першого туру в суботу продовжать "Зоря" і "Дніпро-1", які приймуть "Динамо" та "Верес" відповідно. Обидва матчі заплановані на 13:00. Опісля них на поле столичного НСК "Олімпійський" вийдуть харківський "Металіст 1925" і полтавська "Ворскла".

Ще два поєдинки відбудуться 4 вересня. До одеського "Чорноморця" завітає "Інгулець" із Петрового (15:00), а криворізький "Кривбас" намагатиметься набрати перші очки в двобої проти "Львова". Нарешті в понеділок, 5 вересня, закарпатський "Минай" прийме ковалівський "Колос", а "Олександрія" – "Металіст".

Перелік матчів 3-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Рух" – "Шахтар", 2 вересня, 17:00
  • "Зоря" – "Динамо", 3 вересня, 13:00
  • "Дніпро-1" – "Верес", 3 вересня, 13:00
  • "Металіст 1925" – "Ворскла", 3 вересня, 15:00
  • "Чорноморець" – "Інгулець", 4 вересня, 15:00
  • "Кривбас" – "Львів", 4 вересня, 17:00
  • "Минай" – "Колос", 5 вересня, 13:00
  • "Олександрія" – "Металіст", 5 вересня, 15:00

Раніше "Дніпро-1" отримав календар матчів групового етапу Ліги конференцій. У стартовому турі "спортклубівці" вдома зустрінуться з нідерландським АЗ "Алкмаар". Поєдинок відбудеться 8 вересня у словацькому Кошице.

До слова, раніше "Шахтар" оформив повернення до УПЛ Шведа з бельгійського "Мехелена".

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