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Продовження роботи нормандського формату - під питанням: у Зеленського зробили заяву

Автор: Анастасія Рокитна

Подальша робота нормандського формату за участі України, Франції, Німеччини та Росії - під питанням. Зустрічі у форматі не проводились уже рік.

Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал "Дом".

"Сам нормандський формат, його продовження - під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в нормандському форматі на найвищому рівні, навіть міністри поки що не зустрічаються", - заявив він.

За його словами, і політична частина, політичний порядок нормандського формату під великим питанням, у тому числі і екологія.

"Наразі відповіді немає, хоча це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у нормандському форматі", - пояснив Никифоров.

Раніше голова МЗС України заявив, що Лавров продовжує уникати зустрічі в нормандському форматі.

Нагадаємо, що Лавров пояснив, чому РФ відмовляється від нормандської зустрічі. За версією РФ, не виконані попередні домовленості.

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