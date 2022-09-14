Продовження Ліги чемпіонів 14 вересня: повний розклад матчів середи

Дев'ятьма матчами у середу продовжиться другий тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Ігровий день розпочнеться двома матчами о 19:45 за Києвом. Єдиний представник України в головному єврокубку – донецький "Шахтар" – прийме "Селтік" у Варшаві. Натомість "Мілан" вдома проекзаменує загребське "Динамо".

Ще сім поєдинків стартують о 22:00. Центральний матч вечора відбудеться у Манчестері. Там місцевий "Сіті" зустрінеться з дортмундською "Боруссією". Чинний переможець турніру – мадридський "Реал" – у столиці Іспанії прийме РБ "Лейпциг". Натомість ПСЖ, "Челсі" та "Ювентус" отримали слабших опонентів – "Маккабі" з Хайфи, "Зальцбург" і "Бенфіку" відповідно.

Раніше матч "Рейнджерс" проти "Наполі" УЄФА вирішив перенести на середу з міркувань безпеки. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Перелік матчів середи в 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

"Мілан" – "Динамо" Загреб, 19:45

"Шахтар" – "Селтік", 19:45

"Копенгаген" – "Севілья", 22:00

"Маккабі" Хайфа – "Парі Сен-Жермен", 22:00

"Манчестер Сіті" – "Боруссія" Дортмунд, 22:00

"Реал" – РБ "Лейпциг", 22:00

"Рейнджерс" – "Наполі", 22:00

"Челсі" – "Зальцбург", 22:00

"Ювентус" – "Бенфіка", 22:00

Днями провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на двобій "Шахтаря" та "Селтіка". Незначну перевагу фахівці віддають команді з Глазго. Натомість перемога "гірників" вірогідніша за нічию.