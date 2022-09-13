Продовження Ліги чемпіонів 13 вересня: повний розклад матчів вівторка

Перший день 2-го туру основної сітки Кубка чемпіонів стартує о 19:45. У Пльзені місцева "Вікторія" прийме міланський "Інтер", а в португальській столиці "Спортінг" зустрінеться з лондонським "Тоттенхемом".

Центральний матч вечора відбудеться у Мюнхені. Там о 22:00 розпочнуть двобій колишня і нинішня команди Роберта Лєвандовскі – "Баварія" і "Барселона" відповідно. Паралельно "Ліверпуль" удома проекзаменує амстердамський "Аякс", леверкузенський "Байєр" поміряється силами з мадридським "Атлетіко", марсельський "Олімпік" прийме франкфуртський "Айнтрахт", а "Порту" – бельгійський "Брюгге".

Ще один матч – "Рейнджерс" проти "Наполі" – УЄФА вирішив перенести на середу з міркувань безпеки. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Перелік матчів вівторка в 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

"Вікторія" Пльзень – "Інтер", 19:45

"Спортінг" – "Тоттенхем", 19:45

"Баварія" – "Барселона", 22:00

"Байєр" – "Атлетіко", 22:00

"Ліверпуль" – "Аякс", 22:00

"Марсель" – "Айнтрахт", 22:00

"Порту" – "Брюгге", 22:00

Напередодні провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на двобій "Шахтаря" та "Селтіка". Незначну перевагу фахівці віддають команді з Глазго. Натомість перемога "гірників" вірогідніша за нічию.