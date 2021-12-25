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Тривало протягом 85 днів: на Ла-Пальмі припинилося виверження вулкану

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Субота 25 грудня 2021 16:24
Тривало протягом 85 днів: на Ла-Пальмі припинилося виверження вулкану Фото: на Ла-Пальмі припинилося виверження вулкану (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На острові Ла-Пальма офіційно заявили про завершення виверження вулкану. Він був активним протягом останніх 85 днів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника з державної адміністрації, юстиції та безпеки уряду Канарських островів Хуліо Переса.

"Те, що я сьогодні хочу сказати, можна сказати кількома словами - виверження закінчилося. Воно закінчилося 13 грудня вдень, але тільки сьогодні можна сказати", - заявив Перес.

Водночас радник зауважив, що припинення виверження було підтверджено науковим комітетом, який спостерігав за ознаками, які дають можливість запевнитись у цьому - відсутність лави, пірокластів, землетрусів, тремору й деформацій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що виверження вулкану почалося ще у вересні поточного року.

Під час його активності - влада приймала низку заходів, аби вберегти населення.

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