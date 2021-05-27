Ми продовжуємо працювати для розвитку столиці, попри намагання нам завадити, - Кличко

"Сьогодні ми повинні ухвалити важливі для міста та киян рішення, які стосуються й оновлення інфраструктури столиці, і екології, і оновлення рухомого складу громадського транспорту. Бо навіть в умовах, коли намагаються дестабілізувати ситуацію в місті, коли заважають ключовим комунальним підприємствам і структурним підрозділам нормально працювати, нам треба і надалі розвивати та змінювати нашу столицю. І ми все для цього робимо. Ми не зупиняємо втілення проектів, що розпочали. Продовжуємо ремонт доріг, будівництво та реконструкцію дитячих садків і шкіл, оновлення зон відпочинку в столиці", - сказав Кличко.

Він також зазначив, що повним ходом йдуть роботи на ключових об’єктах столиці.

"Продовжуємо будівництво метро на Виноградар і Подільсько-Воскресенського мостового переходу. До Дня Києва презентуємо першу чергу оновленої Пейзажної Алеї. Я там щодня буваю, перевіряю – дуже гарний буде об’єкт. На початку літа відкриємо після реконструкції ще кілька столичних парків. Тобто ми не зупиняємося. Хоч і пандемія, і політичні ігри вносять корективи в терміни втілення деяких планів. Хочу сказати одне: хаос, який намагаються посіяти в столиці, утиски місцевого самоврядування, не підуть на користь ні Києву, ні Україні загалом", - додав він.

Кличко повідомив, що на засіданні Київради мають розглянути затвердження комплексної програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури, затвердження природоохоронних заходів у столиці, кредитного та договору гарантій ЄБРР для придбання столичним метрополітеном нових вагонів метро.