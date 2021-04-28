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Діти

Чи продовжать навчальний рік у школах Києва на літо: відповідь КМДА

Автор: РБК-Україна

Київська влада ухвалила рішення, що цього року не продовжуватиме навчальний рік через локдауну. Оскільки під час локдауну в Києві всі заняття велися Дистанційно і відповідно до затвердженої програми.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський у Facebook.

За його словами, навчальний рік у Києві завершиться наприкінці травня.

"У столичних школах продовжувати навчальний процес на літо не будуть, адже під час локдауну всі заняття велися Дистанційно і відповідно до затвердженої програми. Діти, як і планувалося, завершать навчальний рік наприкінці травня", - написав Мондрієвський.

Раніше повідомлялося, що навчальний рік в освітніх установах може бути продовжений. Однак таке рішення приймає тільки місцева влада.

"За законом навчальний рік триває до 30 Червня. Якщо школа або управління / департамент вирішить продовжити навчальний рік, вони мають на це право", - сказав Освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Крім того, Київ перед Великоднем скасує локдаун, у зв'язку з чим знову відкриються ТРЦ, кафе і ресторани, а громадський транспорт відмовиться від перевезень за спеціальними перепустками. З 5 травня знову запрацюють дитячі садки та школи.

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