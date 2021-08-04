Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять

Пауза після першого траншу Україні від МВФ може затягнутися до рекордних 17 місяців. Новий кредит навіть за оптимістичним сценарієм надійде лише у листопаді. А саму програму збираються продовжити ще на півроку. Врятувати ситуацію напередодні великих виплат України за держборгом дозволять 2,7 млрд доларів, які Фонд виділить у рамках загальної боротьби з кризою. Як будуть витрачати ці гроші та у чому може бути заковика – докладніше нижче у матеріалі РБК-Україна.

Україна до кінця року може отримати зовнішніх позик на суму понад 4 млрд доларів. Сюди входить 2,7 млрд доларів від розподілу коштів МВФ для підтримки економік країн в умовах кризи. Всього Фонд виплатить близько 650 млрд доларів, поділивши їх згідно з квотами між державами, які є його членами.

Що ж стосується України, то ще 750 млн доларів країна може отримати як черговий транш від МВФ за програмою stand-by, а також 600 млн євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Більша частина, а саме 2,7 млрд доларів, як очікується, надійде вже до кінця серпня. В Офісі президента говорять про 23 число, якраз напередодні Дня незалежності.

"Після телефонної розмови президента Володимира Зеленського з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою, яка відбулася минулого тижня (28 липня), Україна отримає від МВФ понад 2,7 млрд доларів безкоштовно і без додаткових умов", – заявили в ОП, назвавши це "хорошим подарунком для нашої країни до 30-річчя незалежності".

Але прямого зв'язку між розмовою і виділенням коштів, а вже тим більше – до Дня незалежності, зрозуміло, немає. Всі рішення Фонд приймав виключно згідно з власними механізмами та графіками, і стосувалися вони у даному випадку не тільки України.

Вірно ж те, що гроші виділять без будь-яких умов, і повертати їх правда не доведеться. Подарунком же це стане не стільки до свята, скільки до терміну погашення зовнішніх боргів у вересні, коли уряду потрібно повернути кредиторам близько 3 млрд доларів.

На що витратять мільярди

Хоча про плани МВФ підтримати країни фінансово стало відомо більше півроку тому, в Україні поки не визначилися, як будуть використовувати цю допомогу. Гроші МВФ після рішення про виділення надійдуть на рахунки Нацбанку у СДР (Спеціальні права запозичення) – валюті Фонду.

Рішення як їх використовувати кожна країна може приймати самостійно – вони можуть залишитися у резервах або після переведення у долари піти на покриття дефіциту держбюджету. На сьогодні остаточного рішення ще не прийнято, підтвердили РБК-Україна в НБУ і в Мінфіні.

"Згідно з процедурою, відповідні кошти надходять на рахунки НБУ, а потім вже приймається рішення про їх призначення", – повідомили виданню в Мінфіні.

За інформацією співрозмовників РБК-Україна, у НБУ не проти залишити всю суму в золотовалютних резервах. При тому, що їх розмір на сьогоднішній день й так вже більше 28 млрд доларів, що покриває 5 місяців імпорту. Мінімально прийнятною нормою вважається покриття 3 місяців.

Мінфіну ж гроші вкрай необхідні для виплат за зовнішнім боргом у вересні. І якщо міністерство захоче направити всю суму до бюджету, НБУ доведеться погодитися, й тому числі й тому, що розпорядником коштів є саме Мінфін. В якій пропорції у результаті пройде розподіл 2,7 млрд доларів, чиновники поки публічно не говорять. По одному з обговорюваних варіантів, можливо, гроші поділять 50/50.

До слова, подібна ситуація була у 2009 році. Тоді Україна, серед інших країн, отримала безповоротно в якості підтримки в умовах кризи 2 млрд доларів. Вся сума тоді була спрямована на покриття дефіциту держбюджету.

Транш МВФ: що заважає отримати гроші

Якщо фіндопомога від МВФ може надійти вже у найближчі тижні, то черговий – другий транш кредиту за програмою stand-by – доведеться чекати ще мінімум 3-4 місяці. Такий розрив між першим, виділеним відразу після затвердження програми у червні 2020 року, і другим траншами кредиту стане рекордним.

Під час телефонної розмови із Зеленським Георгієва відзначила економічний прогрес України в рамках програми та повідомила, що місія МВФ продовжить роботу з перегляду угоди з Україною у вересні. У Зеленського, у свою чергу, зробили акцент на виконанні практично всіх структурних "маяків", необхідних для продовження фінансування.

"Маяки" дійсно виконані, але не деякі попередні умови, які з'явилися ще минулого року, зокрема, після рішення Конституційного Суду, яке у тому числі заблокувало систему електронного декларування.

Крім того, досі не прийнятий закон про НАБУ, який би врегулював питання призначення глави відомства після ще одного рішення КС про незаконність призначення главою Бюро Артема Ситника. Відповідний законопроект №5459 планують ухвалити у вересні.

Ще один документ, який необхідно прийняти, стосується змін у системі управління Національного банку. Проект цього документа від НБУ ще не готовий. Як очікується, після узгодження з МВФ його внесуть до Верховної ради у вересні.

Крім цих двох документів МВФ має ще узгодити проект бюджету на 2022 рік, граничний термін подачі якого – до 15 вересня. Якщо обидва закони будуть прийняті, а проект бюджету узгоджений, то за підсумком роботи місії можна буде очікувати staff-level agreement (угода на рівні персоналу) з висновком про прогрес у виконанні програми.

Але це не означає, що відразу після цього Україна отримає транш. Рішення про виділення 700 млн доларів можуть прийняти лише після фінального голосування за держбюджет. А це, враховуючи процедуру, може відбутися вже у жовтні-листопаді.

Крім того, за інформацією РБК-Україна, ведуться переговори з МВФ про продовження програми на півроку. Чинна програма на 5 млрд доларів, укладена в червні 2020 року, розрахована на 18 місяців і завершується в грудні 2021 року.

Після другого траншу із загальної суми залишиться не вибрано ще близько 2,3 млрд доларів, які й будуть розбиті до червня 2022 року. За інформацією видання, питання нової програми з МВФ поки не обговорюється.

Ще одне джерело коштів для покриття дефіциту – другий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у розмірі 600 млн євро. Ці кошти можуть надійти відразу після позитивної оцінки виконання програми МВФ.

"Ми готові повернутися до питання про виділення другого траншу макрофінансової допомоги ЄС у разі позитивної оцінки МВФ у вересні цього року", – сказав виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на зустрічі з міністром фінансів Сергієм Марченком наприкінці липня.

Тільки тут є один важливий нюанс. Програма України з ЄС завершується 14 вересня. А тому "позитивний сигнал" від МВФ має надійти раніше цієї дати, інакше програма закриється, а фінансування буде неможливо.

Програму можна було продовжити, щоб 600 млн доларів не "згоріли" на випадок зволікання з МВФ. Але джерела видання в ОП запевняють, що влада цього робити не планує. Це говорить про те, що Україна сподівається на узгодження проекту держбюджету з МВФ і прийняття двох законопроектів у стислі терміни.