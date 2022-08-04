Протримався 70 років. Зеленський порівняв Путіна з СРСР
Російському президенту Володимиру Путіну час вже задуматися про те, який слід він залишить по собі в історії, окрім того "пекла", яке він вже встиг зробити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час онлайн зустрічі із представниками африканських ЗМІ.
"Нема ціни у свободи. Нехай Росія не розраховує, що може нафтою та доларами купувати свободу. Цього ніколи не буде. Ми будемо стояти до кінця. А коли ця війна закінчиться, залежить від об'єднання світу навколо України", - наголосив Зеленський.
Він закликав лідера Кремля задуматися над закінченням війни.
"Скільки ще потрібно воєн президенту РФ, який не бачить своєї орбіти? Може достатньо? Та і вік у нього вже дорослий, може потрібно вже думати, що він буде казати Богові? Може про ці речі треба думати? Що він залишає по собі, окрім пекла? Що буде з його народом? Мені здається, є речі про які треба тверезо думати. Не по-диктаторськи, а тверезо", - зазначив президент України.
Він додав, що у будь-якому випадку українці ніколи не пробачать Росії цю війну.
"Ми ніколи йому цього не пробачимо, але він у свої 70 років може зупинити це кровопролиття. Всього одна людина. Чому світ дозволяє одній людині це робити. 70 років. Радянський Союз зробив подібне з багатьма людьми. Але і він протримався 70 років. Щось символічне в цьому є", - сказав глава держави.
При цьому Зеленський заявив, що якщо Путін переможе у цій війні - це початок третьої світової війни.
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