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Протримався 70 років. Зеленський порівняв Путіна з СРСР

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Україна, Четвер 04 серпня 2022 18:42
Протримався 70 років. Зеленський порівняв Путіна з СРСР Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російському президенту Володимиру Путіну час вже задуматися про те, який слід він залишить по собі в історії, окрім того "пекла", яке він вже встиг зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час онлайн зустрічі із представниками африканських ЗМІ.

"Нема ціни у свободи. Нехай Росія не розраховує, що може нафтою та доларами купувати свободу. Цього ніколи не буде. Ми будемо стояти до кінця. А коли ця війна закінчиться, залежить від об'єднання світу навколо України", - наголосив Зеленський.

Він закликав лідера Кремля задуматися над закінченням війни.

"Скільки ще потрібно воєн президенту РФ, який не бачить своєї орбіти? Може достатньо? Та і вік у нього вже дорослий, може потрібно вже думати, що він буде казати Богові? Може про ці речі треба думати? Що він залишає по собі, окрім пекла? Що буде з його народом? Мені здається, є речі про які треба тверезо думати. Не по-диктаторськи, а тверезо", - зазначив президент України.

Він додав, що у будь-якому випадку українці ніколи не пробачать Росії цю війну.

"Ми ніколи йому цього не пробачимо, але він у свої 70 років може зупинити це кровопролиття. Всього одна людина. Чому світ дозволяє одній людині це робити. 70 років. Радянський Союз зробив подібне з багатьма людьми. Але і він протримався 70 років. Щось символічне в цьому є", - сказав глава держави.

При цьому Зеленський заявив, що якщо Путін переможе у цій війні - це початок третьої світової війни.

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