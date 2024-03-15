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Для продажи истребителей. Япония изменит условия передачи военной техники другим странам

Фото: Япония изменит условия передачи военной техники другим странам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Япония хочет пересмотреть строгие правила передачи другим странам своей военной технике. Это необходимо для продажи истребителей нового поколения, которые разрабатывают совместно с Британией и Италией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Правящая Либерально-демократическая партия Японии и ее партнер по коалиции партия Комэй сегодня, 15 марта, согласовали изменение правил передачи военной техники при соблюдении отдельных условий. 

Такие условия предусматривают, что каждый отдельный случай экспорта, а также экспорт в другие страны будут требовать одобрения кабинета министров. Экспорт будет ограничен истребителем следующего поколения.

При этом истребители могут передать только тем странам, которые подписали оборонные соглашения с Японией и не вовлечены в действующие вооруженные конфликты.

Ожидается, что кабмин утвердит такую инициативу до конца марта. 

Новый истребитель Японии, Британии и Италии

Напомним, в конце прошлого года министры обороны Японии, Великобритании и Италии подписали соглашение о создании совместной организации для разработки нового усовершенствованного реактивного истребителя.

Новый боевой самолет планируют произвести для развертывания в 2035 году.

Таким образом страны хотят укрепить свое сотрудничество перед лицом растущих угроз со стороны Китая, России и Северной Кореи.

 

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ЯпонияВоенная техника