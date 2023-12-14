Из-за агрессии РФ. Япония, Италия и Британия договорились о создании нового истребителя

Министры обороны Японии, Великобритании и Италии подписали соглашение о создании совместной организации для разработки нового усовершенствованного реактивного истребителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Отмечается, что страны стремятся укрепить свое сотрудничество перед лицом растущих угроз со стороны Китая, России и Северной Кореи.

В прошлом году три страны договорились объединить индивидуальные планы (японский Mitsubishi FX придет на смену снятым с вооружения F-2, разработанным в США), чтобы произвести новый боевой самолет для развертывания в 2035 году.

Япония, которая быстро наращивает свою армию, надеется на то, что у нее будет больше возможностей противостоять растущему натиску Китая, одобряя при этом более широкое присутствие Великобритании в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глава Минобороны Британии Грант Шаппс заявил, что разработка нового истребителя укрепит коллективную безопасность, поскольку риски и проблемы от Европы до Индо-Тихоокеанского региона очевидны всем.

Японии нужно отказаться от запрета на экспорт летального оружия

Отмечается, что Япония продвигается вперед, несмотря на запоздалое смягчение своей нынешней политики, которая запрещает экспорт летального оружия в третью страну.

Ограничение, предусмотренное послевоенной пацифистской конституцией Японии, не позволяет стране продавать совместно разработанный истребитель и, возможно, усложняет проект, поскольку Великобритания и Италия надеются, что смогут продать новый самолет.

Этот проект является первым случаем, когда Япония примет участие в многонациональной организации по совместной разработке новой военной техники.

Чтобы противостоять растущим угрозам со стороны Китая, Северной Кореи и России, Япония расширяет свое оборонное партнерство со странами Европы, Юго-Восточной Азии и Индо-Тихоокеанского региона, включая Австралию и Филиппины.

Что этому предшествовало

Создание истребителя следующего поколения под названием GCAP, о чем объявили Япония, Италия и Британия в конце 2022 года, предполагает создание реактивного самолета, объединяющего британский проект Tempest с японской программой истребителей FX.

Ожидается, что итальянско-англо-японская программа по созданию истребителя следующего поколения под названием GCAP обойдется в десятки млрд долларов, но партнеры еще не окончательно определили, как распределят бюджет.

Это трехстороннее партнерство возникло в 2022 году, когда Франция, Германия и Испания выдвинули конкурентный план создания военного самолета в рамках широкой европейской попытки укрепить безопасность на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.