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Росіян позбавили можливості страхувати автомобілі полісами "Зеленої карти" в ЄС

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Москва, П'ятниця 27 травня 2022 04:31
Росіян позбавили можливості страхувати автомобілі полісами "Зеленої карти" в ЄС Автомобільна страховка (Фото: motor1.com)
Автор: Константин Широкун

Багато європейських країн розірвали угоди з Росією про визнання полісів автомобільного страхування "Зелена карта". З 1 червня всі страховки, видані в Росії, перестануть працювати в країнах Європейського Економічного Простору і Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Авторевю.

Зворотний процес відбудеться і в Росії. З літа російські міжнародні поліси автомобільного страхування будуть діяти тільки в Азербайджані, Білорусії, Туреччині, Ірані, Ізраїлі, Тунісі й Марокко. В європейських країнах автомобілістам з РФ доведеться купувати місцевий поліс ОСЦПВ, який істотно дорожче універсальної"Зеленої карти".

Раніше повідомлялося, що Швейцарська Страхова компанія Zurich оголосила про продаж свого бізнесу в Росії. Також компанія має намір припинити комерційну діяльність в Росії.

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