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Продажі нових автомобілів в Росії "обвалилися" майже в п'ять разів

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Москва, Неділя 05 червня 2022 04:00
Продажі нових автомобілів в Росії "обвалилися" майже в п'ять разів АвтоВАЗ (Фото: motor.ru)
Автор: Константин Широкун

Російські продажі нових легкових автомобілів в травні впали майже в п'ять разів щодо аналогічного періоду минулого року, зниження ринку склало 78 відсотків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Автостат".

Всього придбано 27 458 легкових машин, що на два відсотки менше, ніж у минулому квітні. Ринок комерційного транспорту теж в мінусі: в травні 2022 року на облік в ГИБДД встали 8179 нових одиниць, на 58 відсотків менше, ніж роком раніше.

В останні місяці на російському ринку спостерігається тенденція зростання популярності китайських автовиробників, які тіснять європейців, які пішли з Росії або призупинили продажі.

Раніше ми повідомляли, що росіян позбавили можливості користуватися сервісом "Зеленої карти". З 1 червня всі страховки, видані в Росії, перестануть працювати в країнах Європейського Економічного Простору і Швейцарії.

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