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Продажи Apple продолжают падать, однако спрос на iPhone остается

Фото: продажи компании Apple падают второй квартал подряд (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Продажи компании Apple продолжают падать, поскольку покупатели из-за роста цен откладывают покупки гаджетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Технологический гигант заявил, что доход снизился на 3% за первые три месяца года по сравнению с тем же периодом 2022 года до 94,8 млрд. долларов. Падение продаж компании наблюдается второй квартал подряд.

Компания заявила, что столкнулась со "сложной макроэкономической средой", клиенты, поражены ростом стоимости жизни и экономической неопределенностью.

Генеральный директор Apple Тим Кук отметил, что спрос на популярный в мире iPhone остался, ведь компания завоевала новых клиентов за границей. В частности, в Индии, где общий объем продаж вырос двузначным числом. Гендиректор видит большие возможности роста, поскольку средний класс страны расширяется.

"В общем, я не мог быть более доволен и взволнован энтузиазмом, который я вижу там относительно бренда", - отметил Кук.

Продажи отдела услуг Apple в Индии, включающего Apple Music, Apple News и Apple Pay, выросли на 5% по сравнению с прошлым годом и составили более 20 миллиардов долларов. В Европе продажи выросли более чем на 2%.

Однако продажи упали более чем на 7% в Америке, на самом крупном рынке компании. Прибыль также снизилась более чем на 3%, до примерно 24,2 миллиарда долларов.

Напомним, министерство цифровой трансформации планирует привлечь к послевоенной переписи населения Украины компанию Apple.

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