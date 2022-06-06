Мінфін відмовився підіймати ставки за держоблігаціями після підвищення ставки НБУ до 25%

Міністерство фінансів України 7 червня проведе черговий аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ставка дохідності за 3-місячними складає 9,5%, за 6-місячними - 10%, а за 1,5-річними - 11,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Військові облігації - це, в першу чергу, інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення РФ, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки за військовими ОВДП залишаються фіксованими", - йдеться повідомленні міністерства.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10,0% до 25% з 3 червня 2022 року.

Національний банк очікував, що уряд адекватно відреагує на зміну облікової ставки відповідним підвищенням ставок за ОВДП.

У НБУ заявили, що ставки за ОВДП повинні зрости до рівня очікуваної інфляції - тобто вище 20%.

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