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Продаж секретних даних Україні. У Росії завели першу з початку війни справу про держзраду

Фото: ФСБ відзвітувала про затримання нібито шпигуна (24.tv)
Автор: Артем Горовенко

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії затримала жителя Хабаровська за нібито спробу продати секретну інформацію Україні. На нього завели справу про державну зраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".

Повідомляється, що це перша справа про держзраду в Росії, відкрита у зв'язку з війною проти України. За даними слідства, у затриманого був доступ до закритої інформації, і він анонімно нібито запропонував спецслужбам України їх купити.

ФСБ стверджує, що ця секретна інформація могла бути використана на шкоду безпеці Росії, в тому числі для здійснення диверсій.

Нагадаємо, раніше американське видання The Guardian писало, що з кожним днем в Росії зростає ймовірність державного перевороту з боку ФСБ з поваленням президента Володимира Путіна.

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ФСБдержзрадаВійна Росії проти України