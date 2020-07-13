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"Продаж" посади голови Миколаївської ОДА: фігуранта судитимуть за шахрайство

Автор: Максим Зайченко

Прокурори відкрили кримінальну справу

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт через спробу "продажу" посади голови Миколаївської облдержадміністрації. Фігуранту загрожує тюремний термін за шахрайство.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Так, справу відкрили за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

"Особа намагалася шахрайським шляхом заволодіти 3,1 млн доларів грошових коштів громадянина за нібито сприяння у призначенні на посаду голови Миколаївської обласної ОДА, мотивуючи своїми зв'язками в Кабінеті міністрів України, Офісі президента України. Правоохоронці затримали зазначена особа 25 лютого 2020 під час отримання першої частини грошових коштів у розмірі 350 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у лютому силовики викрили групу шахраїв, які, прикриваючись нібито зв'язками з президентом Володимиром Зеленським, вимагали понад 4 млн доларів за призначення голів Житомирської та Миколаївської ОДА.

Також РБК-Україна писало, що у Києві викрили шахраїв, які пообіцяли за 1,5 млн євро сприяти в отриманні мандата народного депутата.

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