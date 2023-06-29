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Украина на втором месте в Европе по уровню нелегальной торговли сигаретами, - KPMG

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Четверг 29 июня 2023 12:06
Украина на втором месте в Европе по уровню нелегальной торговли сигаретами, - KPMG Фото: Украина оказалась на втором месте в Европе по уровню нелегальной торговли сигаретами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украина стала вторым по величине рынком в Европе по уровню нелегальной торговли сигаретами, уступив лишь Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет аудиторской компании KPMG.

Так, согласно отчету, в 2022 году уровень нелегальной торговли сигаретами в Украине оценивался в 19,9%, а убытки бюджета достигли 636 млн евро.

Теневой рынок сигарет в Украине начал расти с 2018 года. По итогам прошлого года, нелегальной является уже каждая пятая пачка сигарет.

Стоит отметить, что KPMG ежегодно исследует уровень потребления нелегальных сигарет в ЕС. Украину включили в данный отчет впервые.

В целом же, в 2022-м было потреблено 35,8 млрд нелегальных сигарет, из-за чего правительства потеряли примерно 11,3 миллиарда евро налоговых поступлений - на 8,5% больше, чем в 2021 году.

В отчете отмечается, что уровень потребления контрафактных сигарет достиг самого высокого уровня за всю историю исследования. Большинство подделок - 61,5% - было потреблено во Франции.

Напомним, ранее компания "Кантар Украина" оценивала долю нелегального рынка табачных изделий в Украине в феврале 2023 года на уровне 20,2%, в 2021-м она составляла 16,9%, а в 2020-м - 6,9%. Рост произошел за счет увеличения доли поддельной продукции до 7,9% и продукции, маркированной для Duty Free, - до 10,8%.

По подсчетам компании, налоговые потери бюджета Украины от нелегального рынка табачных изделий в 2023-м оцениваются на уровне 22 млрд грн.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Украине могут ввести ответственность руководителей правоохранительных органов за нелегальную продажу сигарет.

Также о готовности усилить борьбу с нелегальным рынком табака заявляли в Офисе президента Украины.

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