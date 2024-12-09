Продажа елок в Украине: где и за сколько можно купить в 2024 году

Елки для продажи выращивают на специальных плантациях и во время рубок по уходу за лесом. Также доступны варианты деревьев в горшках.

Где купить елку

Купить новогоднее дерево можно непосредственно в лесничествах или торговых площадках лесхозов. В Минокружении отмечают, что здесь елку можно купить дешевле, чем на торговых площадках.

В этом году купить елку высотой в 1 метр можно примерно за 135 гривен, но цена зависит от региона. Контакты и локации, где продают праздничные деревья, можно найти в фейсбуке и на сайте ГП "Леса Украины".

Как проверить легальность елки

Каждая легально заготовленная елка имеет бирку со штрих-кодом, содержащую информацию о месте заготовки. Эти данные можно проверить онлайн через сайт open.ukrforest.com.

Наличие маркировки гарантирует, что дерево заготовлено без ущерба для природы, а средства от его продажи направляются на нужды местных громад.

В ведомстве напоминают, что за самовольную рубку новогодних деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность. В декабре-январе размер ущерба за незаконную вырубку хвойных деревьев увеличивается втрое.

Так, штраф за незаконную вырубку деревьев составляет от 510 до 5100 гривен. В то же время ст. 246 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность и штраф в размере от 17 000 гривен до 25 500 тысяч гривен. Также возможно наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничение/лишение свободы на срок до 3 лет.