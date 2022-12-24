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"Продают" стабильную мобильную связь. В Украине разоблачили новую схему мошенников

Фото: в Украине разоблачили новую схему мошенников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Украине мошенники изобрели новую схему выманивания денег, предлагая пользователям мобильной связи "переключить" их на другую "вышку" и тем самым якобы обеспечить стабильную связь при отключении света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации при СНБО.

"В последнее время в результате отключения электроэнергии ослабляется или совсем исчезает сигнал мобильной связи, чем пользуются преступники. Мошенники, представляясь сотрудником мобильной компании, рассказывают, что будут переключаться на другую "вышку", чтобы во время отключений у вас была стабильная связь", — предостерегают в Центре.

Сообщается, что мошенники посылают на телефон абоненту код, цифры которого просят назвать, после чего получают доступ к мобильным приложениям банков, социальным сетям и т.д.

В Центре противодействия дезинформации призвали граждан не передавать личные данные и коды подтверждений подозрительным лицам. Отмечается, что обращаться за помощью следует самостоятельно только на горячие линии своих операторов: Киевстар – 466, Vodafone – 111, Lifecell – 5433.

Ранее мы писали, что в Украине появились злоумышленники, которые под видом чат-ботов энергетической компании YASNO пытаются получить доступ к Telegram-аккаунтам пользователей.

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шахраїмошенническая схема