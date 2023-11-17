Продавал несуществующие машины для ВСУ: в Харьковской области задержали мошенника

Правоохранители сообщают, что житель города Лозовая с уголовным прошлым организовал схему мошенничества в социальных сетях.

Понимая спрос на внедорожники среди бойцов ВСУ, злоумышленник размещал в интернете фейковые объявления о продаже внедорожников. Фактически же автомобилей у него не было.

Когда же на объявление мошенника отзывались потенциальные покупатели, его сообщник договаривался с ними о деталях покупки и сообщал о необходимости внесения предоплаты. Однако сразу после зачисления денег на карточку "продавец" переставал выходить на связь.

Известно, что в настоящее время установлено всего 13 пострадавших от действий мошенника. Все они - украинские военнослужащие. Общая сумма материального ущерба составляет около 1,2 млн грн.

"Сейчас мужчина находится под стражей. Обвинительный акт в отношении его будут рассматриваться в Лозовском горрайонном суде Харьковской области. Продолжаются следственные действия по установлению личности сообщника обвиняемого", - подытожили в прокуратуре.