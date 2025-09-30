Продавал гражданство Украины: чиновник МИД организовал схему по легализации россиян в ЕС

СБУ и Национальная полиция во взаимодействии с МИД Украины разоблачили схему "легализации" граждан РФ на территории Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной полиции.
В ходе следствия разоблачен советник одного из департаментов МИД, который в 2022 году продал нескольким россиянам украинские паспорта для выезда в ЕС.
Схема действовала в течение первых месяцев полномасштабного вторжения РФ, когда фигурант занимал должность второго секретаря по консульским вопросам Посольства Украины в одной из европейских стран.
Находясь в дипломатическом учреждении, чиновник принимал "заказы" от граждан России, которые хотели беспрепятственно въезжать в ЕС и свободно передвигаться в его пределах.
По материалам дела, за денежное вознаграждение чиновник оформлял своим клиентам украинское гражданство с вручением загранпаспорта нашего государства.
Для поиска "заказчиков" чиновник использовал сеть посредников, которые находились на территории ЕС. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.
