Продавал гражданство Украины: чиновник МИД организовал схему по легализации россиян в ЕС

В ходе следствия разоблачен советник одного из департаментов МИД, который в 2022 году продал нескольким россиянам украинские паспорта для выезда в ЕС.

Схема действовала в течение первых месяцев полномасштабного вторжения РФ, когда фигурант занимал должность второго секретаря по консульским вопросам Посольства Украины в одной из европейских стран.

Находясь в дипломатическом учреждении, чиновник принимал "заказы" от граждан России, которые хотели беспрепятственно въезжать в ЕС и свободно передвигаться в его пределах.

По материалам дела, за денежное вознаграждение чиновник оформлял своим клиентам украинское гражданство с вручением загранпаспорта нашего государства.

Для поиска "заказчиков" чиновник использовал сеть посредников, которые находились на территории ЕС. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.