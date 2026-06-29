Продавать за границу станет легче: ''Укрпочта'' заключила важное соглашение

''Укрпочта'' подписала соглашение с одним из крупнейших мировых маркетплейсов ручной работы и авторских товаров Etsy. Компания стала его верифицированным партнером в Украине, а продавцы получат новые возможности для международной торговли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального директора ''Укрпочты'' Игоря Смилянского .
Главное:
Как сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, компания завершила переговоры, начатые во время визита в США, и официально подписала соглашение с маркетплейсом Etsy.
По его словам, после этого Укрпочта получила статус верифицированного партнера Etsy в Украине. Он отметил, что такой статус крупная украинская логистическая компания получила впервые.
Смелянский подчеркнул, что сегодня через Etsy продается более 2 миллионов украинских товаров на сотни миллионов долларов.
Одним из главных преимуществ сделки станет автоматизация оформления международных отправлений.
Теперь информация о заказах и почтовых ярлыках будет автоматически передаваться из Etsy в личный кабинет ''Укрпочты'', а также в обратном направлении. Это должно сократить время на оформление отправок и уменьшить количество ручных операций.
Кроме того, полная ИТ-интеграция между платформами позволит украинским предпринимателям продавать товары практически в любую страну мира.
Еще одним преимуществом сотрудничества станет автоматизация таможенных процедур.
По словам Смилянского, "Укрпочта" обеспечит расчет таможенных платежей для отправок в США и страны Европейского Союза, что должно упростить международную торговлю для украинских продавцов.
Он отметил, что благодаря этому предприниматели смогут больше внимания уделять развитию продаж, а не оформлению документов.