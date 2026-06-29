Продавать за границу станет легче: ''Укрпочта'' заключила важное соглашение

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Новое соглашение: ''Укрпочта'' стала верифицированным партнером Etsy в Украине.

''Укрпочта'' стала верифицированным партнером Etsy в Украине. Автоматизация оформления: данные о заказах и почтовых ярлыках будут автоматически передаваться между Etsy и сервисами Укрпочты .

данные о заказах и почтовых ярлыках будут автоматически передаваться между Etsy и сервисами Укрпочты . Более простой экспорт: продавцы смогут присылать товары в любую страну мира через полную ИТ-интеграцию.

продавцы смогут присылать товары в любую страну мира через полную ИТ-интеграцию. Таможенные расчеты: ''Укрпочта'' берет на себя расчет таможенных платежей для отправок в США и страны ЕС.

''Укрпочта'' берет на себя расчет таможенных платежей для отправок в США и страны ЕС. Более двух миллионов товаров: сейчас на Etsy продается более 2 млн украинских товаров на сотни миллионов долларов.

''Укрпочта'' стала партнером Etsy

Как сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, компания завершила переговоры, начатые во время визита в США, и официально подписала соглашение с маркетплейсом Etsy.

По его словам, после этого Укрпочта получила статус верифицированного партнера Etsy в Украине. Он отметил, что такой статус крупная украинская логистическая компания получила впервые.

Смелянский подчеркнул, что сегодня через Etsy продается более 2 миллионов украинских товаров на сотни миллионов долларов.

Что изменится для украинских продавцов

Одним из главных преимуществ сделки станет автоматизация оформления международных отправлений.

Теперь информация о заказах и почтовых ярлыках будет автоматически передаваться из Etsy в личный кабинет ''Укрпочты'', а также в обратном направлении. Это должно сократить время на оформление отправок и уменьшить количество ручных операций.

Кроме того, полная ИТ-интеграция между платформами позволит украинским предпринимателям продавать товары практически в любую страну мира.

''Укрпочта'' возьмет на себя таможенные расчеты

Еще одним преимуществом сотрудничества станет автоматизация таможенных процедур.

По словам Смилянского, "Укрпочта" обеспечит расчет таможенных платежей для отправок в США и страны Европейского Союза, что должно упростить международную торговлю для украинских продавцов.

Он отметил, что благодаря этому предприниматели смогут больше внимания уделять развитию продаж, а не оформлению документов.