В Кировоградской и Одесской областях обезврежена банда, терроризировавшая гражданских и продававшая оружие российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
В чем подозреваются
Задержанные, как сообщает СБУ, совершали разбойные нападения на местных жителей и требовали с них деньги, автомобили и недвижимое имущество. В случае отказа платить "дань" бандиты угрожали похищением потерпевших и физической расправой над ними и их близкими.
Преступники создали искусственную конфликтную ситуацию с жителем Одесской области, после чего требовали у него "переписать" его квартиру на одного из рэкетиров.
Также бандиты продавали оружие и боеприпасы российских террористов, которое последние оставили на местах активных боевых действий.
"Своих клиентов подыскивали через собственные связи, в том числе среди представителей криминальной среды", - добавляет СБУ.
Организатором банды оказался житель Одесской области, который ранее привлекался к ответственности за тяжкие преступления.
Во время нападений на гражданских преступники действовали с крайней жестокостью и применяли насилие к потерпевшим.
В дальнейшем они планировали распространять свое преступное влияние и на другие регионы Украины.
Задержание
Лидера банды и трех ее участников поймали "на горячем", когда они пытались продать автомат Калашникова и крупнокалиберный пулемет. За "товар" они пытались получить 5,5 тысячи долларов.
Фото: Продавали оружие россиян, собирали "дань" и не только: СБУ разоблачила банду (ssu.gov.ua)
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по шести статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас они находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно разоблачила мощную банду фальшивомонетчиков, планировавших продать полмиллиона поддельных долларов.
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