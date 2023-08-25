Хотели продать полмиллиона поддельных долларов. СБУ разоблачила банду фальшивомонетчиков
В Киеве разоблачили мощную банду фальшивомонетчиков, которые планировали продать полмиллиона поддельных долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали организатора банды "на горячем", когда он пытался продать "пробную" партию банкнот в размере 50 тысяч поддельных американских долларов.
"Установлено, что участники группировки подыскивали оптовых покупателей фальшивой валюты через собственные связи в криминальных кругах. Фейковые купюры фигуранты предлагали своим клиентам за 60% от рыночной стоимости реальных иностранных денег", - добавляет пресс-служба.
Согласно данным следствия, организатором банды оказался житель Ужгорода, который привлек в состав банды двух сообщников из Киева и Львова.
Во время обыска правоохранители изъяли более 70 тысяч долларов США, среди которых 50 тысяч - фальшивые.
"Также обнаружены специальные технические средства негласного получения информации, паспорта посторонних лиц, печати, а также изделия из золота и произведения живописи с признаками подделки", - добавляет СБУ.
Согласно ч. 2, ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины, организатору банды и его сообщникам грозит до 12 лет тюрьмы.
"Сейчас он (организатор, - ред.) под стражей. Решается вопрос о сообщении о подозрении двум его сообщникам", - добавляет СБУ.
Фото: (t.me/SBUkr)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ в это время также задержала учительницу из Донецкой области, которая "сливала" российским оккупантам данные о перемещении украинских войск.
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