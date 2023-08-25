ua en ru
Пт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хотели продать полмиллиона поддельных долларов. СБУ разоблачила банду фальшивомонетчиков

Пятница 25 августа 2023 12:30
UA EN RU
Хотели продать полмиллиона поддельных долларов. СБУ разоблачила банду фальшивомонетчиков Фото: иллюстрированное изображение (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве разоблачили мощную банду фальшивомонетчиков, которые планировали продать полмиллиона поддельных долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали организатора банды "на горячем", когда он пытался продать "пробную" партию банкнот в размере 50 тысяч поддельных американских долларов.

"Установлено, что участники группировки подыскивали оптовых покупателей фальшивой валюты через собственные связи в криминальных кругах. Фейковые купюры фигуранты предлагали своим клиентам за 60% от рыночной стоимости реальных иностранных денег", - добавляет пресс-служба.

Согласно данным следствия, организатором банды оказался житель Ужгорода, который привлек в состав банды двух сообщников из Киева и Львова.

Во время обыска правоохранители изъяли более 70 тысяч долларов США, среди которых 50 тысяч - фальшивые.

"Также обнаружены специальные технические средства негласного получения информации, паспорта посторонних лиц, печати, а также изделия из золота и произведения живописи с признаками подделки", - добавляет СБУ.

Согласно ч. 2, ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины, организатору банды и его сообщникам грозит до 12 лет тюрьмы.

"Сейчас он (организатор, - ред.) под стражей. Решается вопрос о сообщении о подозрении двум его сообщникам", - добавляет СБУ.

Фото: (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ в это время также задержала учительницу из Донецкой области, которая "сливала" российским оккупантам данные о перемещении украинских войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Служба безопасности Украины
NEWS
Силы ПВО ночью сбили четыре российские ракеты и дрон
Силы ПВО ночью сбили четыре российские ракеты и дрон
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги