Продавали украинское гражданство россиянам: разоблачена банда в Запорожье

По данным следствия, среди основных клиентов злоумышленников были граждане РФ, причастные к совершению особо тяжких преступлений, в том числе убийств. Для них преступники производили фальшивые визы, паспорта и документы на жительство в Украине. В дальнейшем часть иностранцев планировала уехать в ЕС.

"Сумма зависела от срочности "заказа". Кроме этого, дельцы предлагали своим клиентам фейковые пропуска на спецтранспорт по образцу горсовета, которые давали право беспрепятственного проезда во время комендантского часа", - говорится в сообщении.

Также они изготовляли для уклонистов фальшивые документы о непригодности к военной службе. Такими "услугами" воспользовались более 90 человек.

Преступная группа состояла из 5 жителей региона, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Организовали два офиса в Запорожье. Там установили компьютерную технику и оборудование для производства подделок. Своих клиентов подыскивали по личным связям, а также на специализированных интернет-форумах.

Ныне организатору и еще двум активным участникам группировки сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Следствие продолжается.

Фото: СБУ разоблачила преступников в Запорожье, продававших украинское гражданство (t.me/SBUkr)