Зарабатывали на уклонистах. В Ровно разоблачили схему, к которой привлекли 26 медработников

В Ровно ликвидировали масштабную коррупционную схему для уклонистов. К сделке были привлечены 26 медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Схему организовала глава местного агентства недвижимости и две ее подчиненные. В частности, как и упоминалось выше, к сделке были привлечены 26 медицинских работников, среди которых были и чиновницы медико-социальных экспертных комиссий областного центра.

"За деньги фигуранты помогали уклонистам уйти от призыва на основании поддельных документов о наличии тяжелых болезней сердца или нервной системы. Стоимость таких "услуг" составляла от 15 до 20 тысяч долларов с одного клиента", - пишет СБУ.

Фото: в Ровно разоблачили схему для уклонистов, к которой привлекли 26 медработников (t.me/SBUkr)

Для реализации сделки истории болезней уклонистов фальсифицировались. После этого представители врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий готовили выводы о непригодности "больных" к военной службе.

"Для поиска потенциальных клиентов организаторы сделки использовали наработанные связи агентства недвижимости. Полученную "прибыль распределяли между всеми участниками преступлений", - добавляет СБУ,

Три организатора схемы были задержаны во время передачи 16,7 тысячи долларов от нового уклониста.

Уже во время обысков было обнаружено:

14 млн гривен;

поддельные медицинские заключения;

черновые записи;

мобильные телефоны;

компьютерную технику с доказательствами преступлений.

Что грозит

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление влиянием. Им грозит 5 лет тюрьмы.

"Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупции, в том числе уклонистов, которые воспользовались "услугой", - отмечает СБУ.