RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Продавали гумдопомогу для ЗСУ. В Тернопільскій області затримали банду"волонтерів"

Фото: у Тернопільській області поліція затримала банду "волонтерів" (npu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці затримали організаторів нелегального бізнесу в Тернопільській області. Вони продавали гуманітарну допомогу для воїнів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, четверо чоловіків, які мали дозволи на виїзд до ЄС, ввозили в Україну гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб. Усі ввезені предмети вони розподіляли між собою і продавали на території власних домогосподарств.

Співробітники правоохоронних органів провели ряд санкціонованих обшуків, в результаті яких були вилучені одяг, продукти харчування та медикаменти, які були призначалися для воїнів ЗСУ. Сума вилученого майна орієнтовно становить два мільйони гривень.

Обшуки у злочинного угруповання (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Буковині викрили гендиректора обласної лікарні на розкраданні гуманітарної допомоги. Його підозрюють у заволодінні медикаментами на суму понад 1 млн гривень.

Також ми писали, що у Кіровоградській області "волонтер" виставив на продаж автомобілі з гуманітарної допомоги. Чоловікові оголошено про підозру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниполицияГуманітарна допомогаТернопольская область