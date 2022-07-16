Продавали гумдопомогу для ЗСУ. В Тернопільскій області затримали банду"волонтерів"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

За даними правоохоронців, четверо чоловіків, які мали дозволи на виїзд до ЄС, ввозили в Україну гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб. Усі ввезені предмети вони розподіляли між собою і продавали на території власних домогосподарств.

Співробітники правоохоронних органів провели ряд санкціонованих обшуків, в результаті яких були вилучені одяг, продукти харчування та медикаменти, які були призначалися для воїнів ЗСУ. Сума вилученого майна орієнтовно становить два мільйони гривень.

Обшуки у злочинного угруповання (npu.gov.ua)