Продан призвала ветировать закон, который легализует коррупцию в земельной сфере
Президент должен наложить вето на законопроект №12089, потому что он узаконивает преступную приватизацию парков, лесов, берегов и полей и защищает коррупцию в земельной сфере.
Об этом заявила советник председателя Ассоциации городов Украины Виталия Кличко Оксана Продан и призвала подписать соответствующую петицию, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.
"Военное положение дало возможность власти сужать права людей, ограничивать демократию. Но даже военное положение не может оправдать желание забрать землю, которую народ защищает от агрессора с оружием. Военное положение обязывает противодействовать коррупции, а не узаконивать. Проголосованный законопроект 12089 забирает у народа Украины незаконно изъятые берега, леса, поля, площади и парки. Поэтому подписала петицию и вас приглашаю", - написала Оксана Продан.
В петиции отмечается, что законопроект №12089 "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя", проголосованный Верховной Радой во втором чтении 13 марта, вопреки названию, направлен на защиту недобросовестных приобретателей. Речь идет, в частности, об участках, связанных с экс-министром аграрной политики Сольским, Денисом Комарницким и соратниками Януковича.
"Законопроект направлен на защиту тех, кто незаконно получил в частную собственность земли, принадлежащие государству и территориальным общинам. Речь идет о лесах, водоемах и прибрежных полосах, памятниках археологии, землях обороны, которые одновременно могут быть лесами, землях природно-заповедного фонда. Призываем Вас наложить вето на законопроект №12089 "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя", - говорится в петиции к президенту.
Авторы петиции объясняют, что сейчас такие земли возвращаются в судебном порядке государству и территориальным общинам. Впрочем, законопроект №12089 ограничит срок, в течение которого незаконно отчужденные земли можно будет вернуть в государственную и коммунальную собственность. Также он ограничивает государство и общины в возможности защищать свою собственность в судебном порядке.
Кроме того, законопроект предусматривает, что государство должно будет за бюджетные средства оплатить незаконным владельцами рыночную стоимость таких земельных участков. В 2024 году стоимость участков, по которым были поданы иски, составляла 407 млрд 285 млн гривен.
"Во время войны бюджетные средства должны максимально поддерживать Силы обороны Украины, а не выплачиваться тем, кто незаконно получил участки в лесах и на берегах рек!", - отмечается в петиции.
О недопустимости принятия законопроекта в действующей редакции высказались судьи Верховного Суда Украины, специалисты Миндовкилля, Минюста, Гослесагентства, Госводагентства, общественные активисты, подчеркивается в петиции.
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