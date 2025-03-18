Продан призвала ветировать закон, который легализует коррупцию в земельной сфере

Президент должен наложить вето на законопроект №12089, потому что он узаконивает преступную приватизацию парков, лесов, берегов и полей и защищает коррупцию в земельной сфере.

Об этом заявила советник председателя Ассоциации городов Украины Виталия Кличко Оксана Продан и призвала подписать соответствующую петицию, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook .

"Военное положение дало возможность власти сужать права людей, ограничивать демократию. Но даже военное положение не может оправдать желание забрать землю, которую народ защищает от агрессора с оружием. Военное положение обязывает противодействовать коррупции, а не узаконивать. Проголосованный законопроект 12089 забирает у народа Украины незаконно изъятые берега, леса, поля, площади и парки. Поэтому подписала петицию и вас приглашаю", - написала Оксана Продан.

В петиции отмечается, что законопроект №12089 "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя", проголосованный Верховной Радой во втором чтении 13 марта, вопреки названию, направлен на защиту недобросовестных приобретателей. Речь идет, в частности, об участках, связанных с экс-министром аграрной политики Сольским, Денисом Комарницким и соратниками Януковича.

"Законопроект направлен на защиту тех, кто незаконно получил в частную собственность земли, принадлежащие государству и территориальным общинам. Речь идет о лесах, водоемах и прибрежных полосах, памятниках археологии, землях обороны, которые одновременно могут быть лесами, землях природно-заповедного фонда. Призываем Вас наложить вето на законопроект №12089 "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя", - говорится в петиции к президенту.

Авторы петиции объясняют, что сейчас такие земли возвращаются в судебном порядке государству и территориальным общинам. Впрочем, законопроект №12089 ограничит срок, в течение которого незаконно отчужденные земли можно будет вернуть в государственную и коммунальную собственность. Также он ограничивает государство и общины в возможности защищать свою собственность в судебном порядке.

Кроме того, законопроект предусматривает, что государство должно будет за бюджетные средства оплатить незаконным владельцами рыночную стоимость таких земельных участков. В 2024 году стоимость участков, по которым были поданы иски, составляла 407 млрд 285 млн гривен.

"Во время войны бюджетные средства должны максимально поддерживать Силы обороны Украины, а не выплачиваться тем, кто незаконно получил участки в лесах и на берегах рек!", - отмечается в петиции.

О недопустимости принятия законопроекта в действующей редакции высказались судьи Верховного Суда Украины, специалисты Миндовкилля, Минюста, Гослесагентства, Госводагентства, общественные активисты, подчеркивается в петиции.