Афера с топливом на крупную сумму: мошенникам сообщили о подозрении

Двух человек подозревают в мошенническом завладении имуществом более чем на 2 млн грн. Они создали фиктивные фирмы и реализовывали несуществующее топливо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемые в 2022 году организовали работу фиктивных предприятий по продаже несуществующего горючего предприятиям разной формы собственности. При этом они не преследовали цель реальной поставки товара после получения денежных средств в качестве подписки за товар.
Таким образом, вводя в заблуждение потерпевших, они завладели чужим имуществом на общую сумму более 2 млн грн. Правоохранителями в Киеве одновременно проведен 21 обыск по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к завладению чужим имуществом, а также транспортным средствам. В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей.
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