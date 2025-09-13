RU

Общество Образование Деньги Изменения

Продаете авто в Украине? Вот сколько налогов придется заплатить

Фото: Продажа автомобилей (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине при продаже транспортных средств граждане обязаны платить налоги в зависимости от количества сделок и типа имущества.

Какие правила действуют при продаже авто

Для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов:

  • первая продажа в течение года - без налогообложения;
  • вторая продажа - 5% НДФЛ;
  • третья и более - 18% НДФЛ.

Для автобусов, грузовиков, прицепов, тракторов и спецтехники:

  • первая и вторая продажи - 5% НДФЛ;
  • третья и более - 18% НДФЛ.

Во всех случаях доход также облагается военным сбором в размере 5% (ставка действует с 1 декабря 2024 года).

Как определяется стоимость

Цена берется из договора купли-продажи, но не может быть ниже:

  • среднерыночную стоимость транспортного средства, или
  • рыночную стоимость, определенную в соответствии с законом (по выбору плательщика).

Отчетность и сроки

Если налог или военный сбор не были уплачены, физическое лицо обязано:

  • до 1 мая следующего года подать декларацию о доходах;
  • до 1 августа - уплатить определенные налоговые обязательства.

Налогообложение операций по продаже движимого имущества регулирует статья 173 Налогового кодекса Украины.

Напомним, в 2025 году цены на подержанные авто в Украине могут вырасти на 10-23% из-за новых правил налогообложения. Физические лица обязаны платить налог на доходы физлиц и военный сбор при второй, третьей и последующих продажах. Новые ставки повлияют на перекупщиков, владельцев авто, продающих машины по доверенности, и могут заставить поднимать цены на вторичном рынке. Чтобы избежать финансовых потерь, продавцам советуют планировать продажи и консультироваться с налоговыми специалистами.

РБК-Украина также писало, что в 2025 году владельцы элитных легковых автомобилей в Украине обязаны платить транспортный налог в размере 25 тыс. гривен. Налог взимается с авто возрастом до пяти лет и стоимостью более 3 млн гривен (375 минимальных зарплат).

