Пробоїну в катері "Бердянськ" зробив снаряд російського вертольота, - експертиза

Фото: МБАК "Бердянськ" (uk.wikipedia.org)

Експертиза підтвердила агресивний характер дій з боку Росії

Згідно балістичної експертизи, пробоїна в катері "Бердянськ" був утворена в результаті попадання бронебійного снаряда, випущеного російським вертольотом Ка-52. Про це повідомив заступник постійного представника України при ОБСЄ Ігор Лоссовский, передає "Укринформ".

За словами Лоссовского, це підтверджує агресивний характер дій з боку Росії, під час нападу на українські кораблі в листопаді 2018 року.

"Ми хотіли б звернути увагу делегацій на результати балістичної експертизи ушкоджень, завданих під час атаки на три українських кораблі та їхні екіпажі з боку Російської Федерації 25 листопада 2018. Пробоїна в бронетанковому катері "Бердянськ" виникла в результаті прямого попадання бронебійним снарядом, випущеними з ударного вертольота Ка-52 ВМФ Росії ", - сказав він.

Нагадаємо, кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" разом з екіпажем були взяті в полон російськими силовиками в 2018 році під час проходження Керченської протоки на шляху до порту в Маріуполі. У вересні минулого року Росія звільнила з полону 24 українських моряків. 18 листопада Україні повернули військові кораблі в несправному стані, з них було знято обладнання.

Раніше РБК-Україна писало, що український малий броньований артилерійський катер (МБАК) "Бердянськ", який був захоплений російськими військами в Чорному морі, пройшов балістичну експертизу після повернення в Україну.