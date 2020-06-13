Пробне ЗНО можна пройти вдома: названо умови

Фото: екзамен (УНИАН)

Пройти оцінювання можна онлайн

Скласти пробне зовнішнє оцінювання можна не виходячи з дому. Учасників просять не приходити до раніше визначених пунктів проведення ЗНО.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Там переконані, що вказані пункти готові до проведення оцінювання, однак у зв’язку з поширенням коронавірусу Кабмін заборонив їх відвідування.

"Немає сумнівів у тому, що пункти проведення пробного ЗНО були б безпечними для учасників тестування та педагогів. З огляду на ситуацію, що склалася, ми пропонуємо учасникам пройти тестування вдома", - повідомили у Центрі.

Що для цього потрібно:

15 червня об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови і літератури.

виконати завдання тестового зошита;

до 19 червня внести свої відповіді до сервісу визначення результатів;

отримати свій результат за тестування.

17 червня об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з того навчального предмета, який ви обрали для проходження пробного ЗНО.

упродовж двох днів виконати завдання тестового зошита.

до 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.

отримати свій результат за тестування.

"Під час роботи із тестовим зошитом намагайтеся дотримуватися часових меж і не відволікатися. Сервіс визначення результатів буде працювати з 11:00 15 червня до 18:00 19 червня", - наголосили у Центрі.

Тестові зошити знаходяться на пунктах проведення пробного ЗНО, інформацію про можливість отримання таких зошитів знаходиться в особистих кабінетах учасників. Ознайомитися з процедурою проведення пробного ЗНО можна за посиланням.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні Кабінет міністрів скасував пробне ЗНО.

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Автор: Роман Калиниченко