RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Проблеми з вакцинами в ЄС: Johnson & Johnson вдвічі скоротив поставки

Автор: Ігор Литвиненко

Американська компанія Johnson & Johnson вдвічі скоротила очікувані поставки вакцини від COVID - 19 до Європейського Союзу на цьому тижні. Згідно з контрактом компанія в другому кварталі повинна була поставити в ЄС 55 млн доз своєї вакцини, але поки поставлено менше 5 млн доз.

Про це повідомляє Reuters.

За словами офіційного представника ЄС, на додаток до початкових затримок J&J "скорочує поставки на цьому тижні наполовину". Представник Євросоюзу, який брав участь у переговорах, додав, що поки неясно, скільки доз вакцини буде доставлено на тижні.

"Ми розуміємо, що існує лише обмежене тимчасове скорочення поставок, яке, як очікується, буде компенсовано на більш пізньому етапі", - заявив представник ЄС.

Представник J&J відмовився коментувати затримку на цьому тижні, але зазначив, що компанія все ще прагне досягти своєї спільної мети доставки 200 мільйонів доз до ЄС цього року.

"Ми очікуємо, що наші поставки з часом збільшаться, оскільки протягом року виробничі підприємства будуть повністю задіяні. Ми цілодобово працюємо над розвитком і активізацією наших виробничих потужностей для постачання нашої вакцини COVID-19 по всьому світу", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Німеччині можуть обмежити використання вакцини Johnson & Johnson.

Також повідомлялося, що близько 70 млн доз вакцини Johnson & Johnson можуть бути бракованими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзКоронавірусВакцина від коронавірусу