Проблеми з вакцинами в ЄС: Johnson & Johnson вдвічі скоротив поставки

За словами офіційного представника ЄС, на додаток до початкових затримок J&J "скорочує поставки на цьому тижні наполовину". Представник Євросоюзу, який брав участь у переговорах, додав, що поки неясно, скільки доз вакцини буде доставлено на тижні.

"Ми розуміємо, що існує лише обмежене тимчасове скорочення поставок, яке, як очікується, буде компенсовано на більш пізньому етапі", - заявив представник ЄС.

Представник J&J відмовився коментувати затримку на цьому тижні, але зазначив, що компанія все ще прагне досягти своєї спільної мети доставки 200 мільйонів доз до ЄС цього року.

"Ми очікуємо, що наші поставки з часом збільшаться, оскільки протягом року виробничі підприємства будуть повністю задіяні. Ми цілодобово працюємо над розвитком і активізацією наших виробничих потужностей для постачання нашої вакцини COVID-19 по всьому світу", - повідомили в компанії.