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Близько 70 млн доз вакцини Johnson & Johnson можуть бути бракованими, - NYT

Новость на русском → США, П'ятниця 07 травня 2021 07:47
Близько 70 млн доз вакцини Johnson & Johnson можуть бути бракованими, - NYT Фото: перевірка виявила сліди однієї вакцини в іншій(Jon Cherry / Getty Images))
Автор: Даша Харченко

Приблизно 70 млн доз вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson можуть бути бракованими. Вони були зроблені в той же час, коли і 15 млн бракованих доз.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) перевіряє партії препаратів.

Вакцина була зроблена на заводі Emergent BioSolutions в місті Балтімор. Раніше там виявили брак у 15-мільйонній партії вакцини. За даними газети, співробітники заводу випадково змішали компоненти двох різних вакцин, через що 15 млн доз Janssen не пройшли перевірку якості.

Зараз у FDA засумнівалися в якості ще 70 млн доз вакцини від Johnson & Johnson, які були зроблені в той же час, що і бракована партія.

Перевірка виявила сліди однієї вакцини в іншій. Зараз FDA обговорюють варіанти вирішення питання аж до знищення сумнівних вакцин


Нагадаємо, влада Данії вирішила не включати вакцину від коронавірусу компанії Johnson & Johnson у свою програму вакцинації. Причиною цього стали прецеденти з утворенням тромбів.

Також у Канаді відклали використання першої партії вакцини компанії Johnson & Johnson. Міністерство охорони здоров'я хоче переконатися в якості препарату.

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