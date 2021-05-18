Проблемы с вакцинами в ЕС: Johnson & Johnson вдвое сократил поставки

По словам официального представителя ЕС, в дополнение к первоначальным задержкам J&J "сокращает поставки на этой неделе наполовину". Представитель Евросоюза, участвовавший в переговорах, добавил, что пока неясно, сколько доз вакцины будет доставлено на неделе.

"Мы понимаем, что существует лишь ограниченное временное сокращение поставок, которое, как ожидается, будет компенсировано на более позднем этапе", - заявил представитель ЕС.

Представитель J&J отказался комментировать задержку на этой неделе, но отметил, что компания по-прежнему привержена достижению своей общей цели по доставке 200 миллионов доз в ЕС в этом году.

"Мы ожидаем, что наши поставки со временем увеличатся, поскольку в течение года производственные предприятия будут полностью задействованы. Мы круглосуточно работаем над развитием и активизацией наших производственных мощностей для поставки нашей вакцины COVID-19 по всему миру", - сообщили в компании.