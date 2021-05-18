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Проблемы с вакцинами в ЕС: Johnson & Johnson вдвое сократил поставки

Автор: Игорь Литвиненко

Американская компания Johnson & Johnson вдвое сократила ожидаемые поставки вакцины от COVID-19 в Европейский союз на этой неделе. Согласно контракту компания во втором квартале должна была поставить в ЕС 55 млн доз своей вакцины, но пока поставлено менее 5 млн доз.

Об этом сообщает Reuters.

По словам официального представителя ЕС, в дополнение к первоначальным задержкам J&J "сокращает поставки на этой неделе наполовину". Представитель Евросоюза, участвовавший в переговорах, добавил, что пока неясно, сколько доз вакцины будет доставлено на неделе.

"Мы понимаем, что существует лишь ограниченное временное сокращение поставок, которое, как ожидается, будет компенсировано на более позднем этапе", - заявил представитель ЕС.

Представитель J&J отказался комментировать задержку на этой неделе, но отметил, что компания по-прежнему привержена достижению своей общей цели по доставке 200 миллионов доз в ЕС в этом году.

"Мы ожидаем, что наши поставки со временем увеличатся, поскольку в течение года производственные предприятия будут полностью задействованы. Мы круглосуточно работаем над развитием и активизацией наших производственных мощностей для поставки нашей вакцины COVID-19 по всему миру", - сообщили в компании.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Германии могут ограничить использование вакцины Johnson & Johnson.

Также сообщалось, что около 70 млн доз вакцины Johnson & Johnson могут быть бракованными.

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