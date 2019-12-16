Проблеми з опаленням досі залишаються в трьох областях

Станом на 16 грудня, за інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій, 21 область та м.Київ на 100% підключені до опалення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міненерго.

Зазначається, що проблеми з постачанням тепла залишаються в трьох областях. Не опалюються:

у Запорізькій області - у Василівському районі 1 навчальний заклад. Учбовий процес призупинено. Орієнтовний термін підключення - 16.12.2019

у Кіровоградській області - у м. Світловодськ 1 житловий будинок. Орієнтовний термін підключення - 16.12.2019

у Полтавській області - в Решетилівському районі 1 навчальний заклад. Орієнтовний термін підключення - 17.12.2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проблеми з опаленням у Кіровоградській області повинні бути усунені до 12 грудня, а в Запорізькій - до 15 грудня.

РБК-Україна писало, що "Нафтогаз України" встановила на період з 1 січня до 1 травня 2020 року гарантовану оптову ціну газу для споживачів, які мають право на придбання на пільгових умовах (ПСО). Ціна за замовчуванням встановлена на рівні 5,5 грн за кубометр (без ПДВ і транспортування).