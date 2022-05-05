Проблеми Чехії з нафтою вирішить трубопровід TAL, - Фіала

Прага знайшла спосіб позбутися залежності від імпорту російської нафти за допомогою трубопроводу TAL, який проходить з італійського Трієста, заявив прем'єр-міністр Чеської Республіки Петро Фіала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.cz.
Глава чеського уряду обговорив такі плани зі своїм німецьким колегою Олафом Шольцем.
"Це дуже важливо, якщо ми збираємося ввести ембарго, щоб гарантувати, що у громадян і компаній буде достатньо нафти", - сказав Фіала в четвер в Берліні на зустрічі з журналістами.
Зараз Євросоюз розглядає заборону на імпорт російської нафти в рамках шостого пакета санкцій. Однак це було б проблематично для Праги через її залежність. Тому прем'єр заявив у середу, що хотів би, щоб Чехія відклала ембарго на російську нафту на 2-3 роки.
Разом з тим, за словами Фіали, трубопровід TAL може зняти залежність від нафти з РФ.
"Зміцнення пропускної здатності трубопроводу є ключем до зменшення залежності від російської нафти. TAL вирішить наші проблеми. Це також найпростіший варіант, тому що нам не потрібно будувати ніякого додаткового управління, досить буде розширити потужності. Однак для цього потрібна готовність країн, що беруть участь у трубопроводі TAL, тобто Італії, Австрії та Німеччини чи Баварії, збільшити пропускну спроможність", - зазначив він.
Нагадаємо, після рішення Москви припинити постачання газу до Польщі, прем'єр Чехії Фіала заявив про необхідність знижувати залежність країни від російських енергоносіїв і поступово від них відмовитися.
Додамо, що за прогнозом чеського прем'єра, Прага відмовиться російських енергоресурсів протягом 5 років.
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